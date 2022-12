1ª REGATA DE CANOAS MOVIMENTA A PRAIA ARATUÁ EM GUAMARÉ

Na manhã deste sábado (24), a orla da praia aratuá foi palco da primeira realização de regata de canoas em homenagem ao pescador “Chico Neco”, em memória. Quem foi à orla presenciou um verdadeiro espetáculo de beleza e muita descontração.

A regata foi organizada pelo pescador Ralinho e Bel, presidente da Colônia de Pescadores, e contou com o apoio do vereador Diego de Lisete, um amigo do pescador. Ele garantiu suporte logístico, estrutural e a premiação do evento do 1º ao 3º lugar.

Ao todo, foram 12 embarcações que disputaram a categoria. “Gostaria de agradecer em nome dos pescadores ao nosso amigo e vereador Diego de Lisete, pelo o apoio, sendo de fundamental importância para o sucesso desse evento entre nós pescadores. O nosso maior objetivo é fortalecer a categoria”. Comentou Bel.

Veja a colocação do pódio:

1º-Colocado: Mestre Branquinho e Cabista Citíu (dupla de Guamaré);

2º-Colocado: Mestre Manuquinha e Cabista Pombinha (dupla de Diogo Lopes);

3º- Colocado: Mestre Luciano e Cabista Pepeu (dupla de Guamaré).

O vereador Diego de Lisete é querido e tem o apoio da classe dos pescadores. Eles fizeram questão de fazer uma foto ao lado de um homem que o pescador sempre sabe que pode contar.

Logo após a premiação os pescadores se reuniram para se confraternizar na orla, uma demonstração de respeito e amizade entre os pescadores.