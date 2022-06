1ª Vara da comarca de Macau oferta vagas de estágio para pós-graduandos em Direito; inscrições até 10 de junho

A 1ª Vara da comarca de Macau publicou edital para seleção de estagiários de pós-graduação em Direito. São oferecidas duas vagas para estudantes da área, havendo classificação até o 6º colocado para o cadastro de reserva.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 10 de junho, por meio do envio dos documentos exigidos e ficha de inscrição disponível no edital para o e-mail [email protected].

A lista de inscrições deferidas será divulgada no dia 13 de junho, no Diário da Justiça Eletrônico.

Seleção

A seleção dos candidatos inscritos será realizada mediante prova discursiva, que consistirá na elaboração de uma sentença e de uma decisão nas áreas cível e/ou criminal.

A prova terá duração de três horas e será realizada no dia 16 de junho, das 14h às 17h, de maneira virtual, por meio da plataforma Microsoft Teams. Os candidatos receberão o link para participação no processo seletivo 30 minutos antes do início das provas.

Os 10 primeiros classificados nesta fase serão convocados para entrevista, por relação divulgada no dia 28 de junho, a ser realizada no dia 4 de julho, por videoconferência. A lista de classificação final será publicada no DJe, no dia 5 de julho.

Condições

A jornada de estágio é de seis horas diárias e 30 semanais. A jornada diária será exercida em horário a ser ajustado com o magistrado responsável, respeitado o horário de expediente do Tribunal de Justiça do RN.

O pós-graduando receberá mensalmente bolsa-auxílio, atualmente no valor de R$ 1.874, e auxílio-transporte, atualmente de R$ 127,60. A duração do estágio é de um ano, prorrogável pelo mesmo período.

Veja AQUI o edital completo.