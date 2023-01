2023 chegou e a Fast Money continua ao seu lado, você quer de dinheiro rápido sem burocracia

Com o aumento do novo salário mínimo já estamos fazendo a digitação dos contratos.

Se você ganha até 1 salário mínimo, antecipe-se e nos procure para garantia do seu empréstimo com a nova margem que estará disponível em breve sem consulta ao spc e serasa.

Na Fast Money você encontra as menores e melhores taxas.

Temos opções de Empréstimo Consignado para aposentados e pensionistas do INSS, BPC E LOAS. Fazemos o seu saque aniversário do FGTS.

Na Fast Money você também encontra opções de empréstimo para quem tem renda vitalícia por invalidez e para representante legal menor. Temos experiência e garantimos agilidade na liberação do seu empréstimo.

Ligue já e agende com a nossa consultora uma simulação. Trabalhamos com todos os bancos. Ligue: 99668 2179 e Fale com Leide. Você sonha, a Fast Money Realiza!