Prefeito Arthur Teixeira entrega a chave da cidade ao novo Bebê Prefeito

A Prefeitura de Guamaré, através das secretarias de Assistência Social, Educação, Saúde e articulação do Selo UNICEF realizaram na manhã desta quinta-feira (03), a solenidade de entrega da chave da cidade ao novo Bebê Prefeito.

O pequeno Kylian Levi da Silva Sabino, filho de Terezinha Karoline da Silva Santos e do Ivanildo Sabino, nasceu no dia 05 de outubro, às 10h24min, no Hospital Manoel Lucas de Miranda, foi a primeira criança nascida durante a Semana do Bebê 2022. A mãe da criança realizou nove consultas de Pré-natal na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Baixa do Meio, foi atendida e acompanhada pela equipe da saúde aos cuidados da Dra. Renata da Nóbrega, da enfermeira Ianna e da equipe hospitalar por Dra. Ana Eulina, Dra. Maria Dalva, pelo anestesista Dr. Ovídio e pelo pediatra Dr. James Melo.

Bebê prefeito, é uma condição simbólica outorgada a primeira criança nascida na cidade durante a Semana do Bebê. É uma estratégia de mobilização social do Fundo das Nações Unidas para a Primeira Infância e uma das metas obrigatórias para o município de Guamaré receber a certificação internacional do Selo UNICEF, edição 2021-2024, que tem como objetivo tornar a primeira infância prioridade na agenda dos municípios brasileiros.

O bebê recebeu mobília: berço, cômoda, guarda roupa e kit enxoval. Kylian e sua família serão acompanhados pelo CRAS de Baixa do Meio, pela equipe de referência, por meio dos programas Criança Feliz e o Programa Municipal de Atendimento na Primeira Infância – PAPI. Essas são políticas públicas municipais que atuam desde o período gestacional até os três anos de idade. Garantindo o atendimento e o acompanhamento do desenvolvimento integral na rede de apoio local e ampliada do Município.

“A gestão municipal mobiliza todas as secretarias e a comunidade para a Semana do Bebê e ao longo dos anos avançou nas políticas públicas voltadas à primeira infância”, declara Fabrício Morais, secretário municipal de Assistência Social. Também prestigiaram a solenidade, os secretários Renato Dantas (Educação e Cultura), Larissa Mayara (Esportes) participaram da solenidade.

