Homem que matou Fia em Guamaré tira a vida de outra mulher em Pedra Lavrada

O agricultor Cleiton Salustiano de Souza “PEREIRA” foi condenado a 13 anos e seis meses de prisão em regime fechado, pela morte de Alcilene Brito, mas conhecida por Fia, em Guamaré no ano de 2014. O acusado é réu confesso.

Ele cumpriu um terço da pena e estava respondendo em liberdade. Durante este tempo, ele teve vários relacionamentos, entre eles, o ultimo com a jovem Graziela Maria Dantas, com quem já estava separado há meses. Ele nunca aceitou a separação.

Na noite desse sábado (28), ele planejou tirar a vida da sua ex-companheira e assim o fez. O crime aconteceu no município de Pedra Lavrada, que fica no Seridó paraibano. Graziela Maria, foi morta com um disparo de arma de fogo a queima roupa.

O disparo atingiu o rosto dela, e foi dado por Cleiton Salustiano, que se evadiu em seguida do local do crime. Ele é natural de Parelhas-RN.

Segundo informações, familiares presenciaram o crime, e a mãe ainda chegou a tentar evitar o assassinato mais não conseguiu. A cidade está em choque com o crime bárbaro e cruel.

Cleiton responde na justiça por homicídio duplamente qualificado pela morte de Alcilene, que é o assassinato por motivo fútil e sem chance de defesa. O preso de justiça em regime semiaberto conseguiu fazer uma nova vitima, será porventura um Serial Killer?