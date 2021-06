A agenda de Bolsonaro nesta quinta-feira (24) no RN

O Presidente Jair Bolsonaro participa de agenda oficial no Rio Grande do Norte (RN) amanhã (24) quinta-feira (24). Na oportunidade, o Governo Federal assina a Ordem de Serviço para a construção do Ramal do Apodi.

A cerimônia será realizada na cidade de Pau dos Ferros e, além do Presidente, também deverá contar com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

A obra vai levar as águas do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco a 54 municípios do nordeste, sendo 32 no Rio Grande do Norte, 13 na Paraíba e nove no Ceará, beneficiando 750 mil pessoas.

Também ampliará em 700 mil hectares a área para agricultura irrigada na região. O investimento federal no empreendimento é de R$ 938,5 milhões.

Durante o evento, deve ser assinada, ainda, a Ordem de Serviço para a revisão do Projeto Executivo da Barragem Poço de Varas, localizada no município potiguar de Coronel João Pessoa.

O projeto original foi elaborado pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) há dez anos e precisa passar por atualização do levantamento cadastral e estudos ambientais. O investimento federal nesta primeira etapa será de R$ 1,07 milhão.

Quando concluída, a previsão é que a barragem garanta abastecimento a 42,4 mil pessoas, além de contribuir com pequena irrigação, piscicultura e lazer.

Informações sobre o evento

Assinatura de Ordem de Serviço para a construção do Ramal do Apodi

Data: 24/6 (quinta-feira)

Hora: 14h30

Local: Praça de Eventos Nossa Senhora da Conceição – Pau dos Ferros (RN)