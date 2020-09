“A batalha será muito difícil, mas, não impossível”. Disse Gustavo

Olá meus irmãos

Estamos iniciando mais uma disputa eleitoral e com isso surge à oportunidade de lutarmos de maneira ainda mais intensa pra alterarmos a terrível realidade que passa atualmente nosso município.

É desnecessário comentarmos sobre as dificuldades que temos pela frente, uma vez que enfrentamos adversários que ao logo do tempo têm se mostrado dispostos a tudo para permanecerem no poder.

“Diante disso, o que nos resta a fazer, conscientes do que vamos enfrentar pela frente, é marcharmos unido rumo à batalha que será muito difícil, mas, não impossível”. Disse o vereador Gustavo Santiago.

