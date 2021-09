A bola tá rolando na Supecopa de Futebol Society de Guamaré

Foi dada a largada no início dessa semana, na Supercopa de Futebol Society, que tem atraído o público e os desportistas para a Praça Poliesportiva do Conjunto Vila Maria. A abertura da competição contou com quatro equipes estreantes.

No jogo de abertura, a equipe Os Marrentos venceu a equipe Porto do Mar por 4 x 0. E no jogo de fundo, o Nacional BM goleou o Vila Nova pelo placar de 7 x 1.

Com a realização da Prefeitura de Guamaré, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude, a Supercopa de Futebol Society marca a volta do calendário de competições esportivas no município, depois de pouco mais de 18 meses de trégua em razão da pandemia da Covid-19.