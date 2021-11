Poucos minutos antes do Flamengo entrar em campo no Beira-Rio, o Atlético-MG derrotava o Juventude e se preparava para secar o rubro-negro em busca de uma conquista antecipada do Brasileiro.

Mais a equipe de Renato Gaúcho não estava disposta a aliviar para o Galo: em grande jogo, um Flamengo em alto nível venceu a quarta partida seguida: 2 a 1 sobre o Internacional.