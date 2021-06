A César o que é de César: Adriano mostra que não brinca de governar e hoje comemora a semente plantada

O polo cloroquímico é nosso, mas justiça seja feita.

“Tenho a convicção que esse é o projeto estruturante para a economia de Guamaré e do RN com a melhor perspectiva e impacto positivo, sendo importante também para o desenvolvimento do país”, destacou o Prefeito Adriano Diógenes ao assinar em setembro do ano passado o protocolo de intenções o grupo privado liderado pela TFB ENERGY para a construção do Polo Cloroquímico de Guamaré.

Incentivos

Pelo protocolo assinado pelo prefeito Adriano Diógenes e o Diretor Executivo (CEO) representante da TFB ENERGY, Joaquim Franco Júnior, o município de Guamaré vai conceder a empresa os incentivos fiscais de sua competência.

Antes, Adriano em comitiva com vereadores apresentou o projeto em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Regional em audiência com o Ministro Rogério Marinho. O então Procurador-Geral da Câmara Municipal, Mauro Rebouças e hoje procurador do município é testemunha dos dois momentos.

Redenção

Na fase de implantação, o empreendimento vão gerar 2.500 empregos diretos e 7 mil empregos indiretos. O investimento inicial é de 2,5 bilhões de dólares e Polo produzirá a partir de matérias primas como o sal marinho, gás industrial, carbonato de cálcio e outros, resina de PVC, ácidos diversos, soda cáustica, entre outros produtos relativos a essa cadeia produtiva.

As fotos falam por si.

Encontro em Brasília com ministro Rogério Marinho

Assinatura de protocolos na prefeitura de Guamaré