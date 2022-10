A convite de aliados de Bolsonaro, prefeito de Macau participa de ato politico no 2º turno

Com a presença do Senador eleito, Rogério Marinho (PL), aconteceu nesta segunda-feira (10), um encontro de aliados do presidente da República e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro no Rio Grande do Norte. Deputados federais e estaduais eleitos também participaram da mobilização que reuniu prefeito, dentre eles: o prefeito de Macau, José Antônio de Menezes.

O ato político aconteceu no Holiday Inn Natal.

A ordem é engrossar o caldo para reeleger o Capitão.