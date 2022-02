A decepção na ressaca da vitória

É comum encontrar na política ainda aqueles eleitores que defendem seus candidatos com unhas e dentes.

Que botam realmente a mão no fogo por eles, em especial, no período de campanha eleitoral.

Conheço vários com este perfil na cidade de Guamaré, mas teve um em particular que me chamou hoje no whatsapp para contar que estava decepcionado, triste e abandonado pelo vereador que ele depositou seu voto.

O cidadão era daqueles que se doava, fazia a tabuada do candidato somar e multiplicar. Um verdadeiro soldado de linha de frente.

Mordeu a língua…

Abalado, o eleitor “fiel” me contou no whatsapp que mordeu a língua e que perdeu todas suas esperanças na política.

O politico que ele ajudou a ganhar sequer atende suas ligações e as mensagens via WhatsApp, ele chega até a visualizar, mas são ignoradas.

Aconselhei a não perder a esperança, certamente há pessoas que possuem e mantém suas identidades políticas sem cair em conto do vigário.

Afinal, este ano tem eleições e 2024 bate a porta novamente.

Por fim,

Quanto ao eleitor, o tranquilizei, afirmando que ele não está sozinho no barco de desilusões.