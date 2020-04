A depressão faz mais uma vitima em Macau

Em crise depressiva, a profissional de educação Maria de Fátima Ferreira, que trabalhava a mais de 30 anos na 6ª DIREC no município de Macau tira a própria vida.

As informações que nos chegam dão conta que a mesma morava só em sua residência, no centro da cidade, na rua barão do Rio Branco.

O corpo foi encontrado por familiares após sentir falta da mesma.

Pesar – Esse é um momento de tristeza para todos que fazem educação em Macau. – Cidade do Sal.

