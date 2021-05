A dor da perda é insuportável, vá com Deus meu pai!

Só quem já perdeu alguém próximo sabe a dor e a confusão emocional que é lidar com essa ausência.

Hoje sinto a dor que a professora e ex-vereadora Lisete Negreiros, sentiu ao perder seu pai, assim como o vereador Edinor Albuquerque, o vereador Carlos Câmara, dentre outros amigos que este blogueiro chegou a registrar como imprensa local a nota de pesar e a cobertura do sepultamento.

Ontem (09), segundo domingo de maio, momento em que se comemora o dia das mães, eu já não tinha motivo para comemorar com minha heroína, pois perdi ela ainda criança.

E para minha surpresa, por volta das 8h recebi a triste notícia da morte de meu pai em pleno dia das mães.

Sabe quando abre um rombo no peito e você não consegue dizer nada.

Meu pai se recuperava bem de um tratamento de saúde. Ontem cedinho, ele chegou a tomar banho, comeu, sorriu, brincou e pediu para sentar na cama, e do nada deitou a cabeça no travesseiro, momento que deu seu ultimo suspiro e se foi para mais perto do pai celeste.

Perder um ente querido é sempre um choque muito grande para qualquer pessoa. Afinal, apesar de sabermos que a morte é a única certeza que de fato temos, nunca vamos nos acostumar em perder pessoas, principalmente aquelas que amamos.

Vá com Deus pai, irei continuar aqui até o dia que Deus permitir com meus irmãos, com minha família, com meus filhos e netos. Mesmo com essa dor da sua partida temos que seguir a vida. Que Deus o tenha em um bom lugar.

(Visited 48 times, 48 visits today)