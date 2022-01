A falta que faz uma imprensa oficial em Guamaré

O blog Guamaré Dia é pequeno, ainda está engatinhando, mas sobrevive com suas próprias pernas, entre os gigantes da mídia regional e estadual.

Mas quando se trata de notícias da cidade de Guamaré, este canal de notícias local deixa de ser plateia, e passa a ser protagonista para informar a população.

Ontem (25), recebemos uma ligação de um jornalista de um blog de Areia Branca, solicitando uma informação sobre o orçamento da prefeitura.

O profissional de imprensa reclamou que os dados públicos que ele queria obter estavam desatualizados no site, e queria falar com o assessor de imprensa do prefeito Arthur.

Confesso que fiquei perdido, igual a cego em tiroteio, por não saber quem de fato responde oficialmente por essa missão na prefeitura.

Indiquei a chefe de gabinete Afilsa, talvez ela pudesse ajudá-lo com as informações públicas que não constavam no site.

Geralmente, a grande mídia e os próprios órgãos judiciais sempre procuram o assessor de imprensa qualificado do órgão público para obter alguma informação quando necessário.

Com quase dois meses do novo governo, a falta que faz um assessor de imprensa na prefeitura de Guamaré não se mede.

Site desatualizado, imprensa local, regional e estadual sem informação alguma, as secretarias sem divulgar suas ações, dentre outros problemas.

Enquanto isto, percebo alguns auxiliares do governo se promovendo com criações de perfis no instagram e facebook, tirando a marca do trabalho do prefeito e colocando a cara na mídia. Quando Arthur vier a tomar pé, poderá ser tarde.

Voltando ao dia de ontem, quando cobrei no Blog Guamaré em Dia a transparência da gestão em relação o boletim epidemiológico da Covid, recebi uma longa ligação de um auxiliar do governo, e me custa muito acreditar que o prefeito Arthur tenha conhecimento do tratamento que estão dando dentro do seu gabinete as informações que saem das secretarias e que deveriam estar pautando a imprensa oficial e os blogs.

Nota do Blog: Oremos Irmãos!