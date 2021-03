Eudes Miranda: A união faz a força e juntos somos mais fortes!

Todos os governos estão suscetíveis a passar por adversidades, em especial, no inicio de cada gestão. E quando elas aparecem servem para que as coisas sejam colocadas em ordem, de forma criteriosa e prudente.

Nenhum prefeito deste país afora consegue governar sozinho uma prefeitura, para que as ações com realizações aconteçam durante seu governo. O gestor não chegará a lugar algum se não tiver ao seu lado pessoas compromissadas com a causa pública.

Há pouco mais de sessenta dias no cargo, o prefeito Eudes Miranda (MDB), deu seguimento em várias obras e iniciou outras que estão em andamento no município.

Canteiros de obras foram montados pelas as empresas gerando emprego e renda aos filhos de Guamaré

As famílias das comunidades de Salina da Cruz e Lagoa Seca, zona rural do município, irão receber nos próximos dias uma área de lazer ampla e moderna, que levará mais qualidade de vida e convívio social para todos que residem no distrito.

Momentos de adversidades por sua vez no governo trás o aprendizado na vida de qualquer pessoa, mas também trás o lado nefasto da sociedade que vivemos.

Muitas das vezes é neste exato momento que vem a luz divina de Deus e a força do povo, para continuar trabalhando por uma Guamaré.

Não é a posição social ou financeira que está em jogo no governo do prefeito Eudes Miranda, e sim o futuro do município, o futuro de uma geração que depende não só do gestor, mas de todos nós.

O prefeito precisa mais do que nunca da ajuda dos vereadores da situação e oposição, da ajuda de cada secretário nomeado pelo o governo, dos assessores, servidores para se unir, e ajudar o município a crescer com rumo e prumo.

