A história se Repete: “Se não houve fraude, o povo preferiu o ladrão”. Porque Deus permite isso?

Confesso que não entendo, a bíblia diz; Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. E como se explica o resultado dessa eleição?.

Todo um sistema corrupto, uma suprema corte que ninguém confia, todos unidos para destruir um homem que desde o início vinha lutando contra o sistema?

Por que Deus permite isso? O trabalhar de Deus não vamos entender nunca.

Mais uma vez, parte do Nordeste colocando um fim no futuro dos nossos filhos e netos, dando espaço e entregando a chave do Brasil a um ex-presidiário, descondenado por um amigo do STF, e chefe do maior esquema de corrupção do nosso país.

Lula, o maior símbolo de impunidade de todo o mundo. Não adianta provas, vale mais você ter amigos.

Uma pergunta: “como as forças armadas irão receber ordens do maior bandido da história do Brasil?”. Blog Focoelho