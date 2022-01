A imprensa da prefeitura de Guamaré não pode virar uma torre de babel

Não tenho conversado com o prefeito de Guamaré Arthur Teixeira, mas percebo que se o gestor não tomar logo as rédeas, alguns auxiliares do seu governo vão começar atraindo para si o reconhecimento das ações da prefeitura como se fossem iniciativas suas.

Olhando o site da prefeitura, me deparei com uma situação que não esperava. Na lista do secretariado, constam ainda nomes que já deixaram a gestão há quase 60 dias e notei também a total ausência das reportagens que serviam pra alimentar os blogs da cidade e região.

Confesso que não lembro aqui a última data que o Blog Guamaré em Dia recebeu uma informação da assessoria que faz a imprensa da prefeitura. Essa ausência de notícias é sentida não só por este blogueiro, diante de tanta coisa boa para se divulgar.

Quanto as redes sociais, com a recém criação de novos perfis para alguns setores da gestão, lembro aos navegantes de primeira viagem que existe um decreto municipal, que ao meu vê não deve ser rasgado, e que resguarda a missão de porta voz da gestão nas redes sociais, apenas para o perfil oficial da prefeitura, excluindo os perfis de todas as pastas de governo.

Contrariando alguns, o polêmico Decreto Municipal foi publicado na época, justamente para evitar que alguns auxiliares se apropriassem das ações e apagassem a marca do trabalho do prefeito, além de coibir o abuso daqueles que desconhecem o risco da divulgação sem olhar pelo lado da impessoalidade, e insistem na prática da autopromoção em textos e fotos, esquecendo o prefeito.

Quanto aos assessores do prefeito, estes também devem saber que não se faz imprensa de prefeitura só com postagem em rede social e propaganda em blogs, um erro que se repete e não é de hoje.

Mas quero aqui acreditar que estes não estão se enganando, muito menos a Arthur, um prefeito jovem, inteligente e cheio de planos para Guamaré.

Bem intencionado e com uma boa avaliação na opinião pública, Arthur não pode começar governando perdendo a guerra da comunicação.

Essa área precisa de mais atenção e cuidado. Apesar de estar prestes de Arthur completar dois meses gestão, pouco se divulgou do seu trabalho na imprensa.

É preciso espírito de colaboração da equipe, principalmente humildade para enxergar que acima da “minha secretaria” está o prefeito, que estando bem na mídia vai contabilizar isso como capital político e ganham todos.

É preciso olhar para o município de Guamaré como algo bem maior que o ego de alguns auxiliares do governo, que estar também acima de qualquer desentendimento que esteja atrapalhando ou frustrando o trabalho da imprensa.

Aqui pra gente…

É apenas uma opinião deste humilde blogueiro, que longe da gestão, deseja apenas ajudar ao novo prefeito a governar com rumo e prumo. Arthur sabe disso.

E acredito que o prefeito talvez muito atarefado pela intensa agenda do dia a dia, não tenha atentado para estes fatos aqui escritos.

Nota do Blog: Oremos Irmãos!

Veja aí decreto que excluiu as redes sociais.

Decreto Municipal 030.2020 Exclui Redes Sociais