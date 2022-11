A ingratidão do vereador Dedezinho chama atenção

Certa vez li um livro do Plutarco. Confesso que tremi diante da ideia de enfrentar, na inexpugnável solidão da leitura, as páginas com certeza brilhantes, mas inevitavelmente árduas do grego.

Mesmo com minhas limitações de formador de opinião, verifiquei que ali se contava a história de um soldado que salvara a vida de um rei numa batalha. No livro, um sábio imediatamente aconselhou o soldado a fugir.

O soldado preferiu ficar, na esperança de ser recompensado pelo rei que salvara, mas infelizmente ele acabou morto.

A história trata do tema: A INGRATIDÃO. E francamente: não sei por que iniciei este texto com essa história grega de ingratidão humana para falar do comportamento dos vereadores Edinor de Albuquerque (MDB) e José Silva, mais conhecido por Dedezinho.

Quero de fato fazer uma reflexão entre o episódio da história e a vida pública de um político que não sabe ser grato com aqueles que lhe fazem o bem.

É conhecimento público que o vereador Edinor Albuquerque (MDB), usou a tribuna da casa do povo na última sessão ordinária e declarou antecipadamente o seu voto para presidente da casa ao vereador Dedezinho.

A eleição para o biênio 2023/2024 acontece no próximo mês de dezembro. Nem o público presente no plenário da câmara, nem Dedezinho esperavam o apoio forte e declarado do ex-líder do governo na câmara.

Acredite se quiser…

Após a sessão, o vereador Dedezinho sequer se aproximou de Edinor para agradecer o apoio. Há quem afirme que o galego não recebeu uma mensagem, ou mesmo uma ligação de agradecimento pela atitude corajosa que tomou.

Dedezinho age em silêncio como o rei que matou o soldado que o salvara, mas quem não queria receber de graça um voto tão importante para formação de uma chapa, e concorrer na disputa da presidência do segundo maior poder do munícipio?

O filosofo Marco Túlio Cícero já dizia: “o homem ingrato não é digno de ser iluminado pelos raios solares”. Dedezinho ignora um voto do colega do parlamento que lhe ajudou a sonhar com a caneta da presidência da Câmara, sem cobrar um centavo em troca.

Será que ele já tem os votos que tanto precisa para se eleger presidente?

Na política nunca devemos fazer nada por alguém esperando gratidão, porque a política geralmente é ingrata como o rei que matou o homem que o salvara da morte.

O que muitos leitores espera na sessão da próxima terça-feira (29), é que Dedezinho use a tribuna da casa do povo e retribua em palavras, talvez com um abraço ou com um aperto de mão, o apoio recebido do colega de bancada Edinor.

Aqui pra gente…

Até que alguém me prove ao contrário, podemos afirmar que Dedezinho é um tipo de vereador desta legislatura que sabe ser grato, por isto que esse comportamento estranho vem chamando atenção.