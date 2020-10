A magia do circo e entrega da chave da cidade ao Bebê Prefeito encerram a VIII Semana do Bebê de Guamaré

Palhaços, mágicos, malabares e muitas brincadeiras animaram a tarde da criançada, no Dia das Crianças. A programação organizada pela equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos foi transmitida em live pelo facebook da Prefeitura de Guamaré e marcou também o encerramento da VIII Semana do Bebê.

Mais cedo, o prefeito Adriano Diógenes e a primeira-dama, Manuella Jácome entregaram a chave da cidade ao Bebê Prefeito, Jônatas Emanuel Rodrigues dos Santos. Articulador do Selo Unicef no município, o Secretário de Assistência Social, André Bertoldo participou do ato solene, juntamente com o Secretário Municipal de Educação, Roberto Aguiar.

A Semana do Bebê tem como objetivo, incentivar ações em favor da Primeira Infância, fase da vida compreendida entre zero e seis anos de idade. A programação oportunizou durante uma semana a divulgação e o fortalecimento das ações realizadas no município sobre cuidados, prevenções e assistências às crianças com foco no resgate do afeto, dos elos familiares e sociais como propulsores do desenvolvimento infantil.

