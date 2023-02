A melhor FOTO do Carnaval ganha prêmios do portal

No Carnaval de Guamaré você brinca, se diverte, rodopia, canta, dança, e ainda pode ganhar prêmios, de uma TV de 32 polegadas Smart Sansung, e uma Lavadora de Alta Pressão, EWS30, Amarelo e Preto, 220v, Electrolux. Isto mesmo!

Participando da promoção do Blog “Vem pra cá… Vem pra Guamaré! Sua Festa, Nossa Alegria”. Do primeiro dia de Carnaval até ontem, cerca de 30 imagens já foram selecionadas, como está desta publicação.

Nossas lentes está percorrendo o local da concentração no centro da cidade, dos blocos carnavalescos, e durante todo percurso do trio, durante os 5 dias do rei momo, registrando seu sorriso, sua festa que é a nossa alegria.

Mais você folião também pode registrar seu momento de alegria e diversão neste carnaval, ou de algum amigo (a) sua, através do seu próprio celular e enviar pelo nosso instagram.

Para participar e ganhar os prémios, o folião deve seguir o instagram do Blog Guamaré em Dia, e do Grupo Ferragens e Pai filhos, patrocinador da premiação.

Eis o instagram para você seguir:

Estas três fotos estão entre as trinta imagens já selecionadas pela equipe do blog até ontem (domingo), mas ainda faltam dois dias de Carnaval. Sua festa é nossa alegria!