A melhor FOTO do Carnaval irá ganhar prêmios do portal em Guamaré

No Carnaval de Guamaré você brinca, se diverte, rodopia, canta, dança, e ainda pode ganhar prêmios, de uma TV de 32 polegadas Smart Sansung, e uma Lavadora de Alta Pressão, EWS30, Amarelo e Preto, 220v, Electrolux. Isto mesmo!

Participando da promoção do Blog “Vem pra cá… Vem pra Guamaré! Sua Festa, Nossa Alegria”.

Nossas lentes irão percorrer o local da concentração no centro da cidade, dos blocos carnavalescos, e durante todo percurso do trio, durante os 5 dias do rei momo, registrando seu sorriso, sua festa que é a nossa alegria.

Mais você folião também pode registrar seu momento de alegria e diversão neste carnaval, ou de algum amigo (a) sua, através do seu próprio celular.

Logo após, você envia a foto marcando no instagram do Blog Guamaré em Dia. Esta imagem feita por você mesmo poderá ser selecionada e ganhar um dos prêmios.

Procedimento

Para participar e ganhar os prémios, o folião deve seguir o instagram do Blog Guamaré em Dia, e do Grupo Ferragens e Pai filhos, patrocinador da premiação.

A foto selecionada pode ser pousada ou não, deste que seja sua ou do folião no carnaval do povo em Guamaré. Na quarta-feira de cinzas, o portal divulgará as fotos e os ganhadores .

Eis o instagram para você seguir:

https://www.instagram.com/guamareemdia/

https://www.instagram.com/ferragenspaiefilhos/

Equipe julgadora

Uma equipe de peso do blog julgarão as melhores imagens selecionadas feitas pelo os fotógrafos do portal e do celular dos foliões durante todo período carnavalesco.

A promoção começa a valer nesta sexta-feira (17), no final do campeonato de blocos, onde logo após, haverá arrastão do Bloco Segue o Líder nas ruas de Guamaré.

Participe! Siga no instagram e ganhe prêmios!