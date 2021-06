“A melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas amizades”. Abraham Lincoln

Amizade é uma coisa fácil de fazer mais difícil de manter. Se você é uma pessoa comunicativa e carismática, consegue conquistar amizades em qualquer canto que vá. Mas mantê-las depois e por muito tempo, exige dedicação, frequência, respeito e lealdade.

O exemplo que não se mede de uma amizade pura e verdadeira, vem destes três personagens da foto, Biriu, Barbudo e Moacir de Pipoqueiro. Eles trabalharam juntos como bombeiro civil durante anos, prestaram seus serviços ao polo da Petrobras através de uma empresa terceirizada, e eram destaques pelo profissionalismo e dedicação.

Os bons tempos de selva foram lembrados essa semana num encontro casual, e me fez recordar as palavras de Carlos Eduardo Borges ao afirmar “Quando a multidão assustada desce correndo as escadas, um grupo corre no sentido contrário, são os bombeiros levando consigo a esperança, a força, a fibra, a honra e o amor. Além do peso dos equipamentos, uma história milenar é carregada em seus ombros, uma história feita de conquistas, de dignidade, de abnegação. Quando Deus parece ser a última solução, eis que surge aquele que talvez nada mais possa fazer, mas sua presença será vista na eternidade de quem precisou partir. É possível que em algumas vezes não parta sozinho, levará consigo aquele que estendeu a mão pela última vez. Mais o bombeiro continuará subindo vários degraus, mesmo depois que as escadas se acabarem, mesmo depois que o prédio estiver terminado”.

Biriu, Barbudo e Moacir de Pipoqueiro, são exemplos claro em Guamaré que a melhor parte da vida de uma pessoa está nas suas boas amizades. Tenho maior orgulho de falar como cidadão e imprensa local deste grandes profissionais e da pura amizade que jamais o tempo vai apagar.

