A praia do presídio foi palco do 2° Aulão Beach da Turma FBM.

A turma de treinamento funcional Baixa do meio (FBM), coordenado pelo professor Francijânio e a sua esposa Yanne visitou a praia do presídio, onde foi realizado o aulão com uma programação recheada de exercícios físicos, diversão e muita alegria.

Foram desenvolvidas atividades como circuitos funcionais, dinâmica de grupo e atividades recreativas. Boa parte das pessoas não gostam dos treinos em lugares fechados ou prática de exercícios rotineiros.

Os treinos realizados ao ar livre acham cada vez mais adeptos, pois podem trazer os mesmos benefícios que outras atividades, mas com a vantagem de se estar em contato com a natureza e em locais mais agradáveis.

O projeto FBM busca por meio do método funcional promove exercícios dinâmicos e adaptados que possam combater o sedentarismo, melhorar a capacidade cardiorrespiratória, aumentar o condicionamento físico e auxiliar no processo de perda e manutenção do peso corporal. Além de oportunizar as pessoas o bem estar e a qualidade de vida.

“Uma grande vantagem do treinamento funcional é que ele pode ser adaptável e utilizado de acordo com as necessidades de cada pessoa, dessa forma ele pode ser feito por um idoso quanto por um atleta e o resultado é muito eficaz. Trouxe um pouco do conceito da academia e studio ao ar livre, treinos mais dinâmicos onde trabalhamos todas as valências físicas necessárias” Disse o professor de educação física Francijânio Soares.