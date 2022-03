Guamaré exporta craques de futebol para base do Grêmio através de escolinha

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Esportes, continua formando e exportando craques de futebol. Desta vez a formação veio de um projeto plantado na escolinha do Nacional BM.

No evento seletivo esportivo realizado na cidade de Natal, um dos atletas da gema foi escolhido para dar voos mais altos.

Refiro-me ao craque Flavio Erick (14 anos), que se destacou entre os atletas de Guamaré nesta nova seleção, sendo selecionado para uma bolsa a participar da escolinha de base do Grêmio Futebol Club.

O professor do projeto Erick de Barreto, sente-se orgulho de poder colher os frutos plantados, e comemora mais uma bolsa conquistada para mais um atleta do munícipio. Com esta soma-se quatro atletas já indicados.

Os atletas Yan, Kauê, Samuel e Flavio Erick, são os craques da escolinha Nacional BM que já conseguiram bolsas.