A Prefeitura de Guamaré mais perto do homem do campo

A Prefeitura de Guamaré, através da Secretaria Municipal de Agricultura, está cada vez mais perto do homem do campo, realizando ações que beneficie os agricultores e criadores de animais.

O recente trabalho está sendo feito no confinamento denominado de alto grão é uma técnica que permite a engorda de animais ruminantes na ausência de volumosos (Ex: Capim).

A técnica surgiu como alternativa para os períodos de escassez de volumosos, devido ao baixo índice pluviométrico, comum em algumas regiões.

Através da orientação técnica da Fetarn, a Secretaria de agricultura deu início ao primeiro confinamento de alto grão em ovinos com 40 cordeiros.

A pretensão é abater os animais para comercialização após 60 dias do início do confinamento. No final do confinamento serão realizadas as análises de ganho de peso e custo desta técnica no nosso município.