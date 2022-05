A presença da imprensa na Câmara tem uma importância do maior que os próprios vereadores desconhecem em Guamaré

A imprensa, não por acaso é considerada ainda hoje, o quarto poder da República. E isso se dá pelo seu papel de informar a população sobre as ações dos outros três poderes, sendo eles: Judiciário, Legislativo e Executivo.

É papel da imprensa, acompanhar e publicar todas as ações dos entes públicos, exceto o que for segredo de justiça. Também de cobrar o que for de interesse público.

É inadmissível, que diante de toda a legislação que garante a liberdade de imprensa e em pleno exercício da democracia e da lei de acesso à informação, ainda exista políticos de mente curta.

Sim, mente curta e medíocre, quando se questiona nos bastidores sobre o papel da imprensa local no que tange a se fazer presente na Casa das Leis e do Povo em busca de noticias para manter a população bem informada.

Se o vereador que fez esse comentário infeliz, pensa em se promover por meio deste portal, já pode ir tirando o cavalinho da chuva.

Volto a reafirmar o que sempre digo em postagens anteriores, este canal de notícias é do povo e não tem no seu objetivo fazer promoção pessoal de políticos que são pagos com dinheiro do povo para trabalhar por todos e pela cidade.

O nobre vereador que prefiro não mencionar o nome, até por questão de ética, não pode jamais transferir nos bastidores da câmara e no seu gabinete, sua baixa popularidade para a imprensa local que exerce seu papel de informar.

Não trabalho sobre pressão, e as matérias publicadas aqui neste espaço do povo NÃO estão a venda. Meu dever como imprensa local e formador de opinião é de informar e não de convencer.

Admita vereador em seus pronunciamentos que são raros na tribuna e nas considerações parlamentares, que logo após que a imprensa local passou a registrar os atos da casa do povo, a Câmara de Guamaré passou a acertar mais, tornando mais transparente o que já é público, mantendo a população atualizada dos atos do poder legislativo.

Iremos continuar se DEUS assim permitir, registrando as sessões na casa do povo e mantendo a população informada dos atos da Câmara Municipal como imprensa local.

Saiba todos os vereadores que a presença da imprensa no legislativo tem mais importância do que vossas excelências próprias supõem.