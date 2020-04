A tradição da Semana Santa em Guamaré com a entrega do peixe para 4 mil famílias

A tradicional distribuição de peixe na Semana Santa pela Prefeitura de Guamaré foi concluída nessa quarta-feira, 08, obedecendo às orientações das autoridades de saúde em razão da pandemia do Covid-19. Oito toneladas de pescado foram distribuídas para 4 mil famílias inscritas no Cadastro Único.

A entrega do pescado iniciou na segunda-feira, 06, e atendeu famílias residentes na cidade, no distrito de Baixa do Meio, assentamentos, comunidades rurais e fazendas. Toda a logística foi organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que montou pontos de distribuição descentralizados e atendeu as famílias por ordem alfabética, evitando grandes filas e aglomerações.

Nas comunidades menores e fazendas, o pescado foi entregue porta a porta. Segundo o Secretário Municipal de Assistência Social, André Bertoldo, a entrega do peixe aconteceu dentro dos critérios do planejamento da pasta para essa ocasião. O secretário destacou o apoio recebido de toda a equipe da SEMAS e por parte da Guarda Municipal e Polícia Militar.

