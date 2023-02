A tradição dos blocos de carnaval de Guamaré é destaque na Costa Branca Potiguar

Localizada a 169km de Natal, Guamaré atrai multidão no período de carnaval devido as atrações musicais e da infraestrutura que o município oferece ao público visitante através da Prefeitura Municipal.

Mas são os blocos de carnaval, organizados por jovens do município que têm participação fundamental no sucesso do carnaval de Guamaré.

São mais de 10 blocos, bem organizados. Para viabilizar toda a estrutura necessária para “botar o bloco na rua” (literalmente) eles contam com o apoio da prefeitura, de patrocinadores locais e de alguns vereadores.

“Não é muito fácil, mas com o apoio deles a gente sempre consegue” informou Alan Paulista um dos diretores do bloco Segue o Líder fundado em 2020, e que esse ano espera sair com cerca de 4mil componentes na sexta-feira (17/02) fazendo o tradicional Arrastão do Campeonato de Blocos.

“Guamaré já tem essa tradição, e eu, enquanto gestor público busco incentivar e manter as tradições que são positivas para a população e que possam atrair mais visitantes ao município”. Concluiu o prefeito Arthur Teixeira.

Durante o Carnaval 2023 de Guamaré, diversas atrações locais e regionais farão de Guamaré um dos principais pólos carnavalescos da Costa Branca, com um fluxo grande de pessoas durante os quatro dias de carnaval, o que impacta diretamente no aquecimento da economia local.

RN Turismo – Por Mauricéia Cavalcante