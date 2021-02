“A única luta que se perde é aquela que se abandona” José (PEPE) Mujica

Que as disputas pela cadeira do Palácio Luiz Virgílio de Brito sempre chamou atenção no município de Guamaré, todo mundo já sabe.

Em cada eleição a disputa na campanha fica acirradíssima. A cidade se transforma numa arena de gladiadores.

O que muitos ainda não sabem, e não tem conhecimento, é que, com uma possível realização de uma eleição suplementar, o duelo entre os possíveis candidatos a prefeito e vice vai render muitas emoções.

Há quem afirme que será um cabo de guerra dentro do grupo politico da situação e oposição para a escolha do candidato, que provavelmente será escolhido pelo o grupo ou pelas as vozes da ruas, e aceito por suas lideranças.

Essa é, e talvez seja uma eleição mais aguardada dos últimos tempos pelo o grupo oposicionista, com mais de 5 mil votos no bolso em cada pleito, os lideres se articula novamente nos bastidores para uma nova batalha.

Uma reunião realizada no ultimo final semana pelos os lideres da oposição que começou as 19h da noite em Baixa do Meio, e só terminou quando o galo cantou. Há quem afirme que terá novidades na composição da chapa.

O vereador Gustavo Santiago (SD), líder da oposição na câmara, é um dos maiores incentivadores da militância da nação laranja. Enquanto alguns desistiram de lutar, ele continua de pé com a mesmo coragem e esperança de sempre.

Em suas publicações em seu instagram, ele tem usado com frequência a frase do ex-presidente do Uruguai José (PEPE) Mujica “A única luta que se perde é aquela que se abandona”.

A militância deve ter muito orgulho do parlamentar, porque durante todo tempo ele nunca abandonou seu povo, nem a luta em prol dos menos favorecidos.

O vereador tem carregado sobre seus ombros o peso da responsabilidade de segurar o pavilhão da bandeira de oposição na câmara municipal. É um politico de linha de frente, mesmo sendo minoria, ele nunca abandonou seu povo, nem sua luta em prol dos menos favorecidos.

Gustavo tem ouvido as constantes cobranças e reivindicações de mais de 5 mil eleitores. Seja em seu gabinete na câmara, nos eventos públicos, em suas andanças visitando amigos e eleitores, ou mesmo na sua própria residência.

