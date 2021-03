Abastecimento de água está suspenso em Macau e Guamaré para manutenção na rede

Os municípios de Macau e Guamaré tiveram o abastecimento de água suspenso entre 7h e 17h desta segunda-feira (22).

De acordo com a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern), será necessário realizar uma manutenção na rede de fornecimento de água do sistema que atende as duas cidades.

De acordo com o órgão, a manutenção é necessária para retiradas de vazamentos e outros serviços. Além de Macau e Guamaré, serão afetados os distritos circunvizinhos.

Assim que o serviço for concluído no fim do dia, o sistema será religado. Apesar disso, a Caern informa que o prazo para que todos os imóveis estejam plenamente abastecidos vai até a noite da quarta-feira (24).

