ABC vence Paysandu e consegue acesso para a Série B do Brasileirão

O ABC está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro bateu o Paysandu por 1 a 0 na noite deste sábado, em Natal, e garantiu o acesso com uma rodada de antecedência.

O meia Guilherme Garré saiu do banco de reservas para ser o herói da vitória. O Papão ainda pressionou pelo empate e os últimos minutos se tornaram um “teste para cardíaco” para a torcida abecedista, que, após o apito final, pôde comemorar o retorno à segunda divisão. A festa foi completa no Estádio Frasqueirão.

O ABC chegou aos 11 pontos e assegurou uma das vagas do Grupo C da segunda fase. Vitória e Figueirense vão brigar pelo outro acesso, que pode ser definido neste domingo, caso a equipe catarinense vença em Salvador.

O ABC não joga a Série B desde 2017. O time potiguar consegue o retorno com dois acessos seguidos. Em 2021, o Alvinegro subiu da Série D para a C, também no Frasqueirão. O estádio, por sinal, também tem outros três acessos do Mais Querido – 2006, 2010 e 2016 (da C para a B). GE