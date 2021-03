Aberta as inscrições para o curso de Licenciatura em Letras – Língua Inglesa no Polo UAB

A Coordenação do Polo UAB em Guamaré informa que já estão abertas as inscrições para o processo seletivo para o curso de Licenciatura em Letras – Língua Inglesa na modalidade à distância – 1º semestre de 2021.

A inscrição do candidato será feita exclusivamente via INTERNET, o candidato deverá preencher corretamente o Formulário de Inscrição On-Line, concordando com os termos dispostos neste edital.

As informações fornecidas na inscrição deverão ser do próprio candidato, sendo vedada a utilização de dados de terceiros.

As inscrições ocorrerão de acordo com as datas estipuladas no item 8 deste edital, observado o horário oficial local e o seguinte procedimento:

Clique aqui – Edital na Integra: Edital-n°22.2021-PSEEAD-ALUNOS-INGLES-EAD

