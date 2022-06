Aberta as inscrições para os cursos de Educação Ambiental e Geografia do Semiárido no Polo UAB

A Coordenação do Polo UAB em Guamaré informa que já estão abertas as inscrições para o processo seletivo para os cursos de Especialização em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido.

Numa perspectiva transdisciplinar, ambos na modalidade Educação à Distância, com ingresso ainda no segundo semestre letivo de 2022, conforme Edital 26/2022.

As inscrições estarão abertas entre os dias 15/06 e 03/07, e deverão ser feitas via internet pelo Portal do Candidato no Sistema Gestor de Concursos (SGC), do IFRN. Basta acessar: https://processoseletivo.ifrn.edu.br/

O candidato deverá preencher corretamente o Formulário de Inscrição On-Line, concordando com os termos dispostos neste edital. Os cursos te duração de 18 meses.

O curso é gratuito, a inscrição é R$ 50,00, e poderá solicitar isenção os candidatos amparados pelo Decreto 6.593/2008. A documentação deve ser enviada no momento das inscrições.

O interessado em se escrever nos cursos que não tenha computador em casa poderá procurar as instalações do polo UAB que será disponibilizado.

Para maiores informações pelo WhatsApp (84) 999110269. O polo UAB fica localizado na Rua: Lucas de Miranda – Nº 23 – Centro da cidade, em frente ao CER.