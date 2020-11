Aberto processo seletivo para curso de licenciatura de música em Guamaré

A Diretoria de Educação a Distância (DEaD) abriu inscrições para o Curso de Licenciatura em Música, ofertado na modalidade a distância, a partir do segundo semestre letivo de 2020.

Serão oferecidas 250 vagas para o curso, distribuídas nos polos de apoio de Caraúbas, Currais Novos, Grossos, Guamaré, Luís Gomes, Marcelino Vieira, Martins e São Gonçalo do Amarante, no Estado do Rio Grande do Norte.

O Processo Seletivo em Educação a Distância (PSEaD) distribuirá as vagas através de ampla concorrência, além de ofertar também vagas para Professores da Educação Básica e vagas para Pessoa com Deficiência.

As inscrições se iniciam a partir desta quinta-feira, 12 de novembro, e seguem até 12 de dezembro, com o resultado final da seleção em 18 de dezembro. O início do curso está previsto para 8 de janeiro de 2021. As inscrições podem ser feitas através do formulário disponível em https://dead.uern.br/selecoes/.

Para conferir o cronograma do processo seletivo, distribuição de vagas e demais informações, acesse o edital: Edital n°74.2020

Vinculado à Faculdade de Letras e Artes (FALA) e ao Departamento de Artes (DART) da UERN, o novo curso se juntará à Graduação em Letras (Língua Portuguesa) e à Especialização em Mídias na Educação, ambas ofertadas na modalidade a distância pela DEaD.

Para maiores informações, ligue – Coordenação do Polo UAB Guamaré: (84) 999110269

Clique aqui e veja o EDTAL: Edital-n°74.2020-PSEAD-2020-Musica-Alunos

