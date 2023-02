Abola vai rolar nesta quinta-feira com a abertura do campeonato de Blocos em Guamaré

A bola vai rolar nesta quinta-feira, 2, no Ginásio Poliesportivo Aldemir Miranda em Guamaré, onde acontecerá às 19:00h a abertura do Campeonato de Blocos 2023, com a entrega dos uniformes esportivos para os atletas.

Ainda na primeira noite da abertura do maior evento esportivo da cidade neste mês de fevereiro. O campeonato envolve cerca de 320 atletas, divididos em 16 equipes, será emoção do inicio até a grande decisão.

As equipes disputarão uma premiação em dinheiro de R$ 15 mil para o campeão, e o vice-campeão, levará R$ 7 mil, mas ainda haverá premiações de troféus e medalhas.

A Secretaria Municipal de Esportes informa que o Campeonato de Blocos não compromete a programação da Copa Verão de Futebol Society e da Copa Verão de Queimada nas arenas esportivas da Praça Poliesportiva do Vila Maria; além dos torneios de Beach Soccer, Vôlei de Praia e Futevôlei que ocorrerão na Orla Aratuá.

Os campeonatos ocorrerão simultaneamente e encerrarão, na sexta-feira, dia 17 de fevereiro, mantendo assim, o tradicional Arrastão dos Campeões.

No Campeonato de Blocos de Guamaré cada time representa um bloco carnavalesco. Tradicionalmente a competição marca o início das festividades carnavalescas, pois encerra na sexta-feira que abre oficialmente a programação do Carnaval.

Será Imperdível!