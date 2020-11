Ação conjunta apreende quase 1 mi de maços de cigarros contrabandeados em Macau

Ação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Ministério Público Estadual (GAECO/MPE) e a Polícia Militar do Rio Grande do Norte apreenderam, no final da noite deste sábado (14/11), em uma praia localizada no município de Macau/RN, aproximadamente um milhão de maços de cigarros contrabandeados, duas embarcações e cinco veículos.

Equipes das instituições realizavam ações voltadas ao combate à criminalidade na região de Macau/RN, e observaram uma estranha movimentação de veículos e pessoas em um porto salineiro. Ao chegarem ao local, se depararam com uma carga de cigarros contrabandeados, estimada em um milhão de maços de cigarros de procedência estrangeira, configurando o crime de contrabando.

Os policiais constataram uma grande estrutura logística, utilizada para desembarque e transporte da carga, composta por uma carreta, dois caminhões, dois veículos de passeio e duas embarcações.

Com a chegada do aparato policial no local, ficou evidente que os envolvidos perceberam a aproximação e fugiram para o mangue e área de mata fechada, deixando inclusive o barco e um dos caminhões com os motores ligados.

A maior das embarcações tinha dimensões e autonomia suficientes para acomodar vários tripulantes e navegar por vários dias em alto mar, possuindo dois porões com capacidade para acomodar 250.000 maços de cigarros em cada, além de câmaras frigoríficas, quatro cabines para a tripulação, entre outros ambientes.

Estima-se que o prejuízo da organização criminosa pode chegar a 6,6 milhões de reais, considerando a perda do cigarro, veículos e embarcações. Os veículos foram lacrados e a contagem definitiva da quantidade de cigarros será finalizada somente após a entrega dos materiais à Receita Federal em Natal/RN.

