Ação do MPRN prende homem suspeito de abusar sexualmente da própria filha

Uma ação do Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) culminou com a captura de um foragido da Justiça de 46 anos de idade condenado pelo crime de violação sexual cometido no ano de 2002, na zona Norte de Natal.

Equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do MPRN, conseguiram informações que levaram ao paradeiro do homem.

Com o apoio da Polícia Militar, o foragido foi preso nesta manhã, segunda-feira (28), enquanto trabalhava em um estabelecimento próximo à avenida Maria Lacerda Montenegro, na cidade de Parnamirim.

O crime

No ano de 2002, o foragido, pai de duas meninas e um menino, prevalecendo-se dessa condição, abusou sexualmente da filha que na época tinha apenas 6 anos de idade.

O criminoso foi julgado incurso nas penas do artigo 214 do código penal e condenado a uma pena de 9 anos de reclusão em regime fechado.

