Acidente com caminhão tanque na BR 406 deixa 5 pessoas feridas em Guamaré

Um acidente ocorrido na manhã deste sábado (19), em Guamaré, envolvendo um caminhão tanque e um carro de passeio deixou 5 pessoas feridas. Todas foram socorridas pelo SAMU. A PRF/RN não tinha informações sobre o estado das vítimas.

Segundo a PRF, o caminhão trafegava no sentido Natal-Guamaré e precisou frear para evitar bater em uma moto. Na ação de frenagem, o motorista do caminhão perdeu o controle do veículo, invadiu a faixa contrária e um veículo de passeio que vinha no sentido oposto bateu na lateral do caminhão. Blog do BG

