Acidente entre 2 carros e 2 caminhões deixa um morto e cinco feridos na BR-304 no RN

Uma pessoa morreu e outras cinco ficaram feridas em um acidente na tarde desta segunda-feira (4) que envolveu dois caminhões e dois carros na BR-304, na altura do município de Itajá, no interior do Rio Grande do Norte.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu no km 118 da estrada, por volta das 13h20.

O nome da vítima fatal não havia sido divulgado até a atualização mais recente dessa matéria. A PRF informou que pelo menos uma das vítimas ficou presa às ferragens após a colisão.

Com o impacto da batida, um carro e um caminhão foram jogados para o canteiro – o caminhão chegou a sair da pista.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o atendimento aos feridos.

A PRF não informou o que motivou a colisão, que interferiu ainda no fluxo de veículo no trecho da pista. Fonte: G1 RN