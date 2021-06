Acolhimento Familiar é destaque nas políticas públicas de Guamaré

O município de Guamaré, através da Secretaria de Assistência Social recebeu esta semana, representantes do CAOP – Centro de Apoio Operacional as Promotorias da Criança e do Adolescente.

O momento foi considerado importante para ampliar o diálogo sobre o serviço de acolhimento familiar que o município desenvolve. A visita técnica teve o objetivo de mapear o serviço e vai ajudar na construção do diagnóstico estadual, que inclui os municípios que executam o acolhimento familiar.

Na oportunidade, a secretaria titular da SEMAS, Juliana Câmara ratificou o avanço que a alta complexidade de Guamaré vem tendo no corrente ano, enfatizando que a gestão do SUAS local conta com uma supervisão especializada na área dos cuidados alternativos frente ao acolhimento institucional.

“A assistência social do município de Guamaré em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente ordena o serviço de acolhimento como preconizado no ECA, esclareceu Juliana Câmara.

