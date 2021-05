Acompanhamento e mapeamento aéreo das áreas atendidas pelo projeto Vale Sustentável

A equipe técnica do Projeto Vale Sustentável realizou o mapeamento de todas as áreas de reserva legal que serão recuperadas durante o planejamento do ano de 2021. Além disso, o jornalista José Rafael da Silva Pereira e o cinegrafista Flávio Muniz acompanharam o coordenador, Elisângelo Fernandes e o secretário, João Batista para a gravação de imagens e para a coleta de informações que subsidiarão o mapeamento dos Assentamentos de Reforma Agrária e das áreas de reserva legal, bem como a produção de vídeos institucionais.

Na imagem, verificamos a área de reserva legal do Assentamento Santa Paz, onde será recuperada cerca de 20 hectares, com reflorestamento de mudas nativas. Na cidade de Guamaré, o projeto deve recuperar um total de 80 hectares, distribuídos nos assentamentos de Lagoa de Baixo, Umarizeiro, Santa Paz e Santa Maria III. As áreas degradadas estão muito afetadas e após o reflorestamento devem abrigar uma incrível mata nativa, berço também para espécies animais.

O projeto é uma realização da @Anea, com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras socioambiental.

