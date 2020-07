“Acuse os adversários do que você faz, chame-os do que você é”. Lênin

Por Moacir Reinaldo

Pelo visto Lênin anda fazendo escola em Guamaré, mas precisamente no gabinete da maldade, sua trupe maligna ataca novamente e desta vez as vítimas do canhão difamador foram eu e meu pai rsrsrsrs.

Porém…

Na boca de quem não presta, Quem e bom não vale nada. Quem sabe si cala, e quem não sabe é que mais fala.

“Em toda minha existência aprendi uma coisa: Você não pode calar a boca das pessoas, nem mesmo contê-las, portanto deixa falarem. O que elas pensam ou deixam de pensar, o que falam ou deixam de falar, não importa, não faz diferença. O importante mesmo é você e Deus, é você e sua consciência, e no final de tudo conhecemos uma pessoa não pelas suas palavras, mas sim pelas ATITUDES.” Priscilla Rodighiero

Sou acostumado a lidar com quem não presta desde minha adolescência, não tenho medo de cara feia nem de gente ruim, minha história mostra quem sou e de onde vim.

Ando de cabeça erguida e desassombrado na minha cidade e em qualquer lugar deste planeta, já quem trama contra a minha história e o legado de meu pai, já não pode fazer o mesmo, para frente que se anda…

