Adesivaço lotou a orla da praia Aratuá na inauguração do Comitê # 40

À tarde desta terça-feira (12), foi pequena para tanta gente com carros e motos que virou pela noite, para a colocação de adesivos dos candidatos da coligação Esperança Renovada, Arthur prefeito e vice Eliane.

Foi um sucesso total onde uma grande quantidade de veículos aguardava a vez para colocar, e estampar com orgulho os adesivos da família do 15 e 40.

Arthur e Eliane contam com o apoio do líder politico e ex-prefeito de Guamaré, Hélio Willamy, e do atual prefeito Eudes Miranda, e varias lideranças políticas.

Eles não arredaram o pé um só momento do grande evento de ADESIVAÇO. O evento realizado na orla arrastou jovens, adultos, idosos e crianças à inauguração do Comitê do PSB e MDB.

O encontro foi uma verdadeira festa marcada pela alegria, satisfação e esperança da cidade continuar crescendo com Arthur e Eliane.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para ampliá-las: