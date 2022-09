Adesivaço mostra força da campanha à reeleição de Hermano Morais em Guamaré

A Rua 13 de Maio em Baixa do Meio, maior distrito do município de Guamaré, ficou pequena na manhã deste sábado (10), para tanta gente com carros, motos, bicicletas, e carroças, para a colocação de adesivos dos candidatos de Arthur, Eliane, Hélio e Eudes.

Uma grande quantidade de veículos aguardava a sua vez para colocar os adesivos dos candidatos às eleições deste ano, que são apoiados pelo o governo. O sol com quase 40graus não impediu a presença da militância que atenderam o convite.

Fatima Bezerra candidata a reeleição, senadores, Rogério Marinho, e Rafael Motta, deputado Federal Garibaldi Filho, e o deputado Estadual Hermano Morais. Estes contam com o apoio do prefeito Arthur Teixeira e da vice-prefeita Eliane Guedes, do líder politico, Hélio Willamy, do presidente da Câmara Municipal, vereador Eudes Miranda, dos demais vereadores, Edinor Albuquerque, Dedezinho, Tiago de Berg, Manu de Nascimento, Carlos Câmara, Miranda Junior, Diego de Lisete, e varias lideranças políticas do município.

Eles não arredaram o pé um só momento do grande evento de ADESIVAÇO. O encontro foi uma verdadeira festa marcada pela alegria, satisfação e esperança da chapa do governo sair vencedora no próximo dia 3 de outubro.

Veja mais fotos clicando em cima das imagens para poder ampliá-las: