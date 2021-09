Adolescente de 13 anos é encontrada morta com marcas de agressão e corte na garganta em São Miguel

O portal G1-RN noticia nesta segunda-feira (27) que uma adolescente de 13 anos foi encontrada morta nesta manhã, no município de São Miguel, no Alto Oeste potiguar. De acordo com a Polícia Militar, o corpo estava em uma rua projetada no bairro Núcleo Manoel Vieira e tinha marcas de agressão e um corte profundo no pescoço.

A matéria ainda destaca que o comandante do 1º Pelotão da Polícia Militar de São Miguel, sargento Silva, informou que a PM colheu informações de que a vítima estaria em uma festa na noite anterior, e que todas as pessoas “Identificamos todas as pessoas que estiveram com ela nos momentos que antecederam o crime e apresentamos algumas à Delegacia da Polícia Civil”, informou.

O Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep) foi acionado e recolheu o corpo da jovem para a sede do órgão em Pau dos Ferros, onde passará por perícia. A Polícia Civil investiga o caso.

Matéria na íntegra AQUI.