Adriano Diógenes emite nota de pesar pelo falecimento de Maria Galvão

É com profundo pesar que nos despedimos hoje da Sra. Maria Galvão. Essa grande mulher que na sua simplicidade e humildade sempre soube conduzir sua família para o bem.

Me solidarizo com toda Comunidade de Lagoa Seca e de forma muito especial, com toda família que tive o prazer de conhecer e conviver.

Que Deus acolha nossa amiga em sua morada eterna e console o coração de familiares e amigos. Que neste momento de tristeza e luto haja paz, conforto, coragem e amor.

Nossos sentimentos a toda família.