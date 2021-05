Adriano Diógenes: “Mesmo já filiado ao PSDB, segui minhas convicções políticas e apoiei a eleição de Eudes Miranda”

A política de Guamaré surpreende e a cada dia novos fatos vêm à tona com a real possibilidade de uma eleição suplementar para prefeito.

Atacado e julgado nas últimas horas sob vários pontos de vista, sem o sagrado direito a defesa, o ex-prefeito Adriano Diógenes fala pela primeira vez sobre a sua filiação ao PSDB, e deixa claro que não traiu ninguém, apenas buscou um caminho político para chamar de seu e continuar lutando por Guamaré.

Carta aberta ao povo de Guamaré

A política e suas variáveis e interpretações.

Já é do conhecimento de todos o nosso desligamento do MDB para assumir o diretório do PSDB em nosso município. Ao contrário do que alguns veículos publicaram, não fora a surdina, desde o ano passado, o partido me tinha sido oferecido, contudo, aguardei o término do pleito eleitoral, para evitar qualquer tipo de dissidência naquele momento que pudesse gerar divisão no grupo e prejudicasse a eleição do nosso candidato naquele momento.

Mesmo já filiado ao PSDB, segui minhas convicções políticas, apoiando a eleição do vereador eleito Eudes Miranda à presidência da câmara, demonstrando, mais uma vez, minha lealdade ao grupo.

O fato é que durante nosso curto mandato, atravessamos momentos bem delicados em nosso município, que não é do conhecimento da maioria, mais foi no nosso mandato que enfrentamos a maior queda de receita da história de Guamaré.

E para enfrentar esse desafio, nos despimos de todas as vaidades, sobretudo, no campo político, para buscar apoio e recursos para as demandas da municipalidade.

Naquele momento, encontramos apoio incondicional do deputado estadual José Dias (PSDB), que nos ajudou intensamente na busca por recursos para a área de infraestrutura e saúde, que iniciava naquele momento, o maior desafio da nossa história recente, o enfrentamento à pandemia pelo novo Coronavírus.

Foi neste momento, que percebemos quem estava de fato ao nosso lado para nos ajudar nessa luta. Foi neste momento, que decidimos implantar leitos de UTI covid, mesmo quando o Estado sequer tinha um plano definido.

Vi que não tínhamos como esperar, tínhamos que dar o primeiro passo, como sempre fiz a frente da saúde de Guamaré, mais precisaria de recursos para isso, então, mais uma vez, o deputado José Dias fez a ponte com o Ministro Rogério Marinho, que por sua vez, nos ajudou junto ao Ministério da Saúde, habilitando, em tempo recorde, os nossos cinco leitos de UTI em Guamaré. Então, gratidão é uma das minhas principais virtudes.

Outro fato que merece destaque, é que todo prefeito e/ou ex-prefeito precisa de seu partido. Deixamos, mesmo em nosso pouco tempo de gestão, dezenas de projetos lançados e muitos já aprovados nas plataformas federais.

E para ajudar nosso município e seu povo, bem como a gestão municipal, não precisamos de um mandato, até porque, prefeito só tem um! Contudo, precisamos de um partido para continuar reivindicando melhorias para nosso município.

Esclarecido os fatos, agradeço as centenas de mensagens que recebi na certeza que sempre buscarei o melhor para nossa cidade, independente, do partido que esteja filiado, respeitando os espaços de todos, a forma de fazer política de cada um (a), mais acima de tudo, sempre leal as minhas convicções.

Guamaré/RN, 24 de maio de 2021.

Adriano Diógenes.

