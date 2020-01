Adriano vence batalha jurídica no TRE e continua prefeito de Guamaré

O Plenário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte – TRE/RN apreciou nesta terça-feira (28), o Recurso Eleitoral Nº 0000110-15.2018.6.20.0030, que pedia a cassação do mandato do prefeito de Guamaré, Adriano Diógenes.

Relatado pelo Juiz Federal Carlos Wagner Dias Ferreira. Adriano venceu batalha jurídica, desta vez julgado por sete desembargadores, e com essa decisão favorável por 5×2 o prefeito eleito pelo o povo se mantém no cargo.

