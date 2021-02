Advogada da prefeitura Monalisa Cavalcante representa o prefeito na leitura da mensagem anual

Representando, Excelentíssimo Prefeito de Guamaré, Eudes Miranda, a advogada da prefeitura, Monalisa Cavalcante Barra, representou o chefe do executivo na leitura anual, ela fez a abertura dos trabalhos do poder legislativo do ano de 2021.

O presidente da câmara municipal, vereador Diego Miranda, abriu a sessão solene, e convidou a representante do prefeito para leitura da mensagem. Acompanhada de alguns secretários e auxiliares do governo, Monalisa apresentou os principais trabalhos desenvolvidos no primeiro mês de gestão interina, e as perspectiva para 2021.

Ao fim do discurso, a advogada Monalisa Cavalcante, em nome do prefeito Eudes Miranda, agradeceu a colaboração e esforço dos Secretários, assessores e servidores públicos nas ações executadas neste primeiro momento de gestão.

O presidente Diego Miranda aproveitou a oportunidade e convidou a população para a próxima sessão ordinária, a se realizar no dia 23 de fevereiro no horário regimental.

Veja na integra a mensagem do executivo:

MENSAGEM DE ABERTURA DA SESSÃO LEGISLATIVA DE 2021

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guamaré

Excelentíssimas Senhoras Vereadoras

Excelentíssimos Senhores Vereadores

Servidores Públicos

Minhas Senhoras, meus Senhores

É com muita honra que trago a essa Augusta Câmara de Vereadores, em cumprimento a Lei Orgânica do Município, a Mensagem do Poder Executivo para abertura da Sessão Legislativa.

A independência e harmonia entre os Poderes, como princípio fundamental para o avanço da democracia, deve ser cada vez mais fortalecido, para juntos alcançarmos o principal objetivo pelo qual cada um de nós fomos eleitos, que é o de promover o bem de todos os cidadãos, garantindo a eles o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça.

A administração deve ser pautada na União entre os Poderes Executivo, Legislativo e a Sociedade, porque tenho plena consciência de que somente assim poderemos novamente ver o desenvolvimento de Guamaré.

Encontramos um município funcionando, com serviços públicos regular, mas precisamos desburocratizar, tornar o município ágil, com baixo custo, melhorar o tempo de atendimento de soluções rápidas e seguras para solucionar os desafios que nos aguardam hoje e sempre.

Estou há um pouco mais de um mês no exercício do mandato como interino e tenho trabalhado incansavelmente para cumprir a missão me foi conferida, adotando medidas para implantar a austeridade, equilíbrio, eficiência e transparência na gestão das contas públicas que irão, a curto, médio e longo prazo impactar positivamente na sociedade.

Como primeiro ato deste momento de governo interino em compasso com meus pares desta casa que fui eleito, encaminhei projeto de lei para regulamentar a atualização do valor do cartão cidadão, desejo de todos desta casa que votaram a unanimidade.

Determinei o levantamento topográfico dos acessos aos distritos e assentamentos para realizar a contratação de empresa para pavimentar todos em caráter de urgência, de igual modo iniciamos a pavimentação do conjunto Paulo Bento, com a drenagem, muros, passeio público e saneamento.

Dentre as medidas adotadas, faço destaque, estamos buscando junto aos fornecedores da Prefeitura para obter redução de despesas, o que vai garantir economia para avançarmos com medidas estruturantes.

Vamos concluir todas as obras em andamento, valorizando o dinheiro público e oportunizando a cidade melhor atendimento dos cidadãos de Guamaré.

Então senhoras e senhores, vereadoras e vereadores aqui presentes, eu acredito que é preciso erguer ainda mais Guamaré com trabalho para elevar o município ao status de liderança regional, como já somos em vários setores, como exemplo a saúde municipal.

Na saúde continuaremos a investir em atendimentos da população com especialistas nas diversas áreas da saúde.

No esporte o nosso desafio e investir ainda mais nos jovens com melhores espaços para a pratica do esporte, mantendo todas as atividades e desenvolvendo ainda mais nas diversas modalidade, Inclusive, de autoria desta casa legislativa vamos implementar o projeto kaitesurf.

Na agricultura desenvolver ainda mais o abastecimento de água nas comunidades e desenvolvimento da agricultura familiar e demais culturas de subsistência.

Industria e comercio é dever do município continuar preparando mão de obra para capacitar a todos para o mercado de trabalho, e ainda, criaremos a cooperativa de Guamaré para indicar o trabalhador para empregos, criando a comunicação com a mão de obra preparada para quem precisa.

No meio ambiente manter a mesma visão de proteção ambiental, iniciamos os estudos do projeto para implantação da usina de lixo para tratamento e separação de orgânicos e recicláveis.

A manutenção da assistência judiciária aos mais necessitados é missão desta gestão, serviço que será ampliado para melhor atender ao jurisdicionado do município.

Projeto de Turismo Inclusivo; que se constitui no Fomento e Desenvolvimento de ações para implantação e solidificação da Atividade Turística com inclusão Social, através do Turismo Rural, determinei ainda que fosse projetado a marina de Guamaré, para gerar emprego e desenvolvimento do turismo.

Executar o orçamento com transparência e honestidade, centrando nossas prioridades na saúde, na educação e nos programas sociais que busquem sempre a valorização do ser humano e sua vida.

Senhores vereadores e senhoras vereadoras, um aspecto fundamental na nossa administração diz respeito à preocupação que temos com o servidor público. Sabemos o quanto o pagamento em dia é importante, é legal, é obrigatório. Neste primeiro mês pagamos rigorosamente em dia, graças ao planejamento e ao controle da gestão.

Na segurança municipal, continuamos investindo na guarda municipal e da mesma forma renovamos o convênio com o Governo do Estado para manter a policia militar presente ofertando mais segurança ao cidadão.

“Até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres” (Salmos 126:3).

É com essa manifestação de reconhecimento a Deus, pelo auxílio, pelo favor e pelos benefícios, que apresentamos esta mensagem ao Poder Legislativo, em cumprimento à Lei Orgânica Municipal.

Estamos alegres, caros legisladores, porque estamos aqui com avaliação positiva, buscando sempre o equilíbrio financeiro, fundamental para uma gestão eficiente, e pudermos avançar, investir, realizar mais obras e serviços. E, graças a isso, “tendo pois, esperança, usamos de muita ousadia no falar” (2 Coríntios 3:12).

Tenho no meu currículo a vontade de trabalhar, e assim o farei também neste desafio, sem esperar pelo tempo, mais enfrentando as dificuldades com resultado.

Para isso, vamos contar, sem dúvidas, com o apoio solidário desta Casa Legislativa, dos meus amigos, familiares que sempre estão ao meu lado, esperando na gloria do senhor que vontade do povo seja atendia e determinada pelos homens do poder, e, com o discernimento e a maturidade política dos vereadores que, hoje, iniciam a legislatura que, certamente, marcará a história de Guamaré, vamos caminhar para dias melhores, por isso, peço compreensão e cautela a todos, neste momento de interinidade, para solicitar a todos que espalhem a paz e esperança entre o povo, pois sem o povo não se governa.

Muito obrigada.

